Man laat zich door gloednieuwe Tesla over snelweg rijden: “Zenuwslopend”

Deze man wil bewijzen dat de autopiloot van zijn gloednieuwe Tesla Model X erg geavanceerd is. Dus zakt hij lekker onderuit in de passagierszetel terwijl zijn elektrische auto over de snelweg rijdt. “De eerste keer was het zenuwslopend”, klinkt het bij de automobilist - of beter: passagier - Albert Siplen. Volgens Tesla kan de autopiloot “korte en lange afstanden” aan, ongeacht de verkeerssituatie. Maar de producent van de geavanceerde wagens waarschuwt ook dat de bestuurder nog steeds verantwoordelijk is en altijd toezicht moet houden.