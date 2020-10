Limburgse veearts controleert Argentijnse paardenslacht: “Ik herken die beelden niet”

Paal / Hasselt -

Dierenrechtenorganisaties in Europa verspreiden via sociale media een documentaire die een rauw beeld schetst van paarden die in Argentinië geslacht worden voor de Europese markt. Veearts Bert Driessen gaat in opdracht van de Belgische vleessector elk jaar naar Zuid-Amerika om de situatie ter plekke te controleren: “Ik herken de beelden die getoond worden niet.”