Antwerp mag naar Tottenham, Jan Vertonghen komt op bezoek bij Standard

De Belgische ploegen kennen hun tegenstanders in de Europa League. Vooral Antwerp en Standard lootten enkele erg mooie affiches, met respectievelijk Tottenham en Benfica.

AA Gent werd ingedeeld in groep L. Het krijgt het Servische Rode Ster Belgrado en Slovan Liberec uit Tsjechië over de vloer. De sterkste tegenstander uit de groep is Hoffenheim.

Standard mag dan weer Jan Vertonghen gaan bezoeken. Het werd in groep D ingedeeld met zijn Benfica, het Schotse Rangers en Lech Poznan, dat donderdag Charleroi nog uit de poulefase van de Europa League hield.

Antwerp lootte met Tottenham Hotspur dan weer een absolute droomaffiche. De overige ploegen in groep J zijn LASK uit Oostenrijk en het Bulgaarse Ludogorets.

Groep A: AS Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

Groep B: Arsenal, Rapid Wenen, Molde, Dundalk FC

Groep C: Bayer Leverkusen, Slavia Praag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

Groep D: Benfica, Standard, Rangers, Lech Poznan

Groep E: PSV, PAOK, Granada, Omonia

Groep F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Groep G: Braga, Leicester City, AEK Athene, Zorya Luhansk

Groep H: Sparta Praag, Celtic, AC Milaan, Lille

Groep I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Groep J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Antwerp

Groep K: CSKA Moskou, Dinamo, Feyenoord, Wolfsberger

Groep L:AA Gent, Rode Ster Belgrado, Hoffenheim, Slovan Liberec