Cannabiskwekers spelen opbrengt van acht plantages kwijt: 680.000 euro

De Hasseltse strafrechter heeft vrijdag de verbeurdverklaring van 680.000 euro cannabisgeld uitgesproken. Het ging om de geraamde opbrengst die 17 daders overhielden aan de uitbouw van acht cannabisplantages in Beringen, Hamont-Achel, Heusden-Zolder, Lommel en Pelt. Daarnaast zijn er straffen tot 40 maanden cel uitgesproken.

De veroordeelden zijn afkomstig van Nederland, Beringen, Pelt, Lommel, Heusden-Zolder en Aalst. In juni 2015 kwam de Lommelse politie ze op het spoor na info over een plantage in de kelder van een kebabzaak ...