Zo maak je het beroemde dotje van topmodel Kendall Jenner in een handomdraai

Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner kiest vaak voor een strak dotje in haar sluike, chocoladebruine lokken. Mét middenscheiding. Het kapsel is een grote trend op TikTok, waar je in enkele makkelijke stappen leert om de dot zelf na te maken.

Jen Atkin, de haarstyliste die vaak met Kendall Jenner samenwerkt, deelt niet zelf hoe je eraan begint. Maar er zijn wel vrouwen die een minstens even goed resultaat bekomen met hun eigen trucjes.

De eerste stap is een keurige middenscheiding maken. Kam vervolgens de voorste strengen haar naar voren. De rest van je lokken mag in een hoge staart. Is die staart naar wens, voeg dan de voorste plukken haar eraan toe en maak er een dotje van. Maak vast met een elastiekje en kam hier en daar bij voor een glad resultaat. Wil je het nog iets meer posh, dan kun je een laagje glansspray op je kapsel verstuiven voor een extra glamoureuze finish.