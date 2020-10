Alle kleuren van de regenboog: wereldkampioen Julian Alaphilippe showt splinternieuwe fiets

In de aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik heeft Deceuninck-Quick-Step-renner Julian Alaphilippe (28) een nieuwe fiets gekregen van sponsor Specialized: een special edition Tarmac SL7

Zondag in La Doyenne komt Alaphilippe voor het eerst weer in actie sinds hij in Imola wereldkampioen werd. En dat doet hij dus op een nieuwe fiets, waarop hij de komende twaalf maanden zal rijden.

Foto: Wout Beel

“Dit is een heel aangename verrassing Ik zal proberen om er zoveel mogelijk meer voorin te rijden”, zegt de Franse wereldkampioen. “Ik vind hem echt heel speciaal. Het is ook fijn dat er zoveel persoonlijke touches in verwerkt zitten.”

