Sterren steunen Chrissy Teigen met hartverwarmende boodschappen na miskraam

De Amerikaanse Chrissy Teigen, vrouw van soulzanger John Legend, is deze week haar derde baby verloren. Ze praat openhartig over de miskraam en deelt pakkende beelden op Instagram, waaronder veel beroemdheden hartverwarmende reacties plaatsen als steun. Onder meer Kim Kardashian leeft mee met het model.

“We zijn er altijd voor jullie en houden zoveel van jullie”, schreef realityster Kim Kardashian onder het bericht. Ook actrice Gabrielle Union reageerde: “We houden zoveel van jullie en we zullen hier zijn voor alles wat jullie nodig hebben. Altijd”, schreef ze.

Socialite Paris Hilton deelde het verdriet: “Mijn hart breekt voor jou en John. Het spijt me zo voor je verlies. Ik stuur je en je familie zoveel liefde. Ik hou van je.” Model Hailey Bieber kon niet stoppen met denken aan het trieste nieuws en zei dat ze aan het bidden was voor het koppel, dat ze heel veel liefde toezond in de moeilijke tijd.

Ook acteur Channing Tatum zendt “veel liefde “naar het stel, terwijl Oscarwinnaar Viola Davis haar condoleances uitsprak en eraan toevoegde dat ze het paar een “grote virtuele knuffel vol liefde stuurde”. Actrice Selma Blair beschreef Teigen als mama van een engeltje. “Het spijt me zo. Dit verdriet. Het zal je vasthouden en de liefde zal erdoor breken. Hou van jou. Mijn diepste medeleven”.

Teigen en Legend kondigden in augustus aan dat ze samen hun derde kind verwachtten in de videoclip van zijn nummer ‘Wild’. De laatste weken verliep de zwangerschap van het 34-jarige model erg moeizaam. Ze werd platte rust voorgeschreven, maar kreeg desondanks bloedingen. Donderdag deelde ze het trieste nieuws van haar miskraam met de wereld.

Het koppel, dat hun ongeboren baby de naam Jack had meegegeven, heeft samen twee kinderen. Een dochter van vier, Luna, en een zoontje van twee, Miles. Teigen praatte destijds openlijk over haar moeilijke strijd om zwanger te worden via IVF.