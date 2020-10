Van Gucht: “Mogelijk heel Frankrijk volgende week in code rood”

Het aantal patiënten dat met covid-19 in de Belgische ziekenhuizen is opgenomen, blijft toenemen. Ook het aantal doden per dag blijft stijgen. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum meer uitleg op een persconferentie. U kunt die hierboven live volgen.

Alle cijfers blijven in stijgende lijn, bleek al uit het dashboard van Sciensano. Op dit moment liggen er 773 covid-patiënten in het ziekenhuis. De stijging is echter aan het afnemen in snelheid. Gemiddeld worden er per dag 1.629 nieuwe gevallen vastgesteld. ‘Een stijging van acht procent’, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Maar de stijging vlakt af. Het is nog onduidelijk hoe deze cijfers verder zullen evolueren. Wordt het een stabilisatie, of gaat het weer verder omhoog?’ De cijfers wijzen wel op een sterke circulatie van het virus, zegt Van Gucht.

Grootste toenames bij twintigers

‘We zien momenteel de grootste toenames bij de twintigers. Bij kinderen en tieners zien we eerder een stabilisatie’, zegt Van Gucht. ‘Dit bevestigt ook het relatief beperkt aantal besmettingen dat gerapporteerd wordt in de scholen door onze CLB’s.’ Ook bij mensen ouder dan 70 is er een toename. ‘Maar ook hier lijkt die wat af te vlakken in de voorbije dagen.’

In de voorbije week waren er gemiddeld 69 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. ‘Een verdere toename met dertien procent’, licht Van Gucht toe. ‘Maar ook hier zien we een afvlakking. Ruim een derde van alle nieuwe opnames vonden plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’

De overlijdens blijven verder toenemen. ‘Dat is te verwachten’, zegt Van Gucht. ‘De afgelopen week waren er gemiddeld zeven overlijdens te betreuren per dag. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met de week ervoor.’

In de meeste provincies zijn er nog toenames. ‘Gaande van twee procent in Antwerpen tot ruim zestig procent in Luxemburg en Namen’, zegt Van Gucht. Het grootste aantal meeste nieuwe gevallen (de afgelopen week 351) komt uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zes gouden regels blijven ook steeds van toepassing, wat inhoudt dat men afstand moet houden en de handen moet wassen.

Uitbraken in woonzorgcentra

‘We stellen recent wel vast dat er een toename is van het aantal besmettingen in woonzorgcentra, dit in het bijzonder in Brussel en Wallonië. Dat is een verontrustend gegeven’, zegt Van Gucht.

Griep

Sinds de tweede week van september stijgt het aantal mensen met griepklachten die een arts raadplegen. ‘Momenteel betreft het 121 raadplegingen per 100.000 inwoners per week. Als we dit vergelijken met de vorige jaren is dit aantal zeer hoog voor september’, zegt Van Gucht. ‘Maar ook hier zien we sinds een week dat het aantal griepraadplegingen lijkt te stabiliseren.’ Het aantal consultaties is vooral hoog bij mensen tussen 5 en 64 jaar.

Frankrijk

Er komen steeds meer oranje en rode zones bij wat internationale reizen betreft. In Frankrijk bijvoorbeeld neemt het aantal rode regio’s sterk toe. ‘Als de situatie in Frankrijk verder verslechtert de komende week, wordt Frankrijk mogelijk op rood gezet volgende week’, waarschuwt Van Gucht. Dat is al van toepassing op Malta, Luxemburg, Roemenië, Tsjechië en IJsland.

Sinds gisteren is de quarantaine verkort tot zeven dagen. Als u terugkomt uit een rode zone, gaat u in isolatie, zelfs als u niet ziek bent. ‘Op dag vijf laat u dan een test uitvoeren’, zegt Van Gucht. Als u geen test laat afnemen, duurt de quarantaine nog steeds 14 dagen. Als u uit quarantaine komt, blijft u best voorzichtig: ga niet op bezoek bij risicopersonen en ‘test u bij het minste symptoom’, aldus Van Gucht. Samengevat: ‘De eerste week blijft u thuis, de tweede week blijft u extra voorzichtig.’

De zes gouden regels blijven ook steeds van toepassing, wat voornamelijk inhoudt dat men afstand moet houden en de handen moet wassen. Een overzicht van de nieuwe coronamaatregelen van de Veiligheidsraad vindt u hier.