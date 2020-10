Vrouw (37) die in brand werd gestoken in Nijlen overleden in ziekenhuis

Nijlen -

De 37-jarige vrouw uit Nijlen die begin september zwaar verbrand raakte nadat haar vriend haar in brand zou hebben gestoken, is donderdag in het ziekenhuis overleden. Dat zegt het Antwerpse parket. Het onderzoek naar de feiten wordt geherkwalificeerd naar doodslag. De 33-jarige verdachte zit nog steeds in de cel.