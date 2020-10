OPROEP. Ben jij net als Delphine een buitenechtelijk kind?

Delphine van Saksen-Coburg is het bekendste maar lang niet het enige buitenechtelijke kind in ons land. Ben jij ook op zoek gegaan naar je biologische vader? Dan willen we graag je verhaal horen.

Na een procedureslag die zeven jaar geduurd heeft, begint Delphine Boël aan een tweede leven als prinses Delphine van Saksen-Coburg. Mét adellijke titel en de familienaam van haar vader. De rechtbank heeft haar gelijk gegeven, maar of ze ooit een echte band met koning Albert zal krijgen, is nog maar de vraag.

Ben jij een buitenechtelijk kind en heb je zelf geworsteld met je afkomst? Of heb je als ouder na lange tijd een buitenechtelijk kind in de armen gesloten? Voor een reportage in de krant willen we graag je verhaal horen. Reageren kan via dit formulier.