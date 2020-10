Tientallen doden bij nieuwe gevechten in Nagorno-Karabach

Tijdens gevechten in de conflictueuze regio Nagorno-Karabach zijn onlangs 54 Armeense militairen omgekomen, zo meldt het Armeense persbureau Armenpress vrijdag. Er zouden ook veel gewonden zijn. Intussen is het aantal doden tijdens de recente opflakkeringen van het conflict opgelopen tot meer dan 150.

Het leger in Azerbeidzjan sprak vrijdag over zwaar artillerievuur in verschillende dorpen op hun grondgebied. Azerbeidzjan telt naar verluidt 19 dode burgers en 55 gewonden.

Het conflict tussen de twee ...