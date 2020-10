STVV-fans roeren zich opnieuw met spandoek op Stayen

De misnoegde Truiense supporters hebben opnieuw van zich doen spreken. In navolging van de open brief die het overkoepelende Supportersverbond maandag schreef over de sportieve malaise bij STVV, heeft nu ook Brigada Hesbania een duidelijk signaal gegeven. De Truiense sfeergroep hing op vrijdagochtend twee spandoeken op de tribunes van Stayen.