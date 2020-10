De benoeming van de ministers is in het gezicht van Georges-Louis Bouchez ontploft. Meer en meer liberalen knarsen met de tanden nu hij ook intern brokken maakt.

Het was dan wel SP.A-voorzitter Conner Rousseau die ‘een bom’ ­beloofde bij de benoeming van zijn ministers, het was andermaal bij de MR dat het gisteren knalde. In tegenstelling tot bij de andere ­Vivaldi ...