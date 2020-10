Vier bestuurders rijden sneller dan 121 km/u in Meylandtlaan in Zolder

Heusden-Zolder -

Bij snelheidscontroles in de Meylandtlaan in Zolder heeft de politie in een goed uur tijd vier rijbewijzen laten intrekken. Drie automobilisten haalden er snelheden tussen 121 en 136 km/u, een motorrijder werd geflitst tegen 142 km/u. In de straat is de snelheid beperkt tot 70 km/u.