Sven De Ridder openhartig over ruzie met vader: “Ik krijg geen antwoord van hem”

Acteur Sven De Ridder was donderdagavond te gast bij Gert Late Night. Hij dook daar met James Cooke in bed en luchtte er zijn hart. De acteur vertelde over de kille relatie tussen hem en zijn vader Ruud: “Ik stuur regelmatig nog berichten .. Maar ik krijg geen antwoord.” De twee acteurs leven al enkele jaren in ‘koude oorlog’ nadat De Ridder junior een eigen theatergezelschap oprichtte. “Ik heb een fantastische jeugd gehad en die herinnering heb ik,” zegt De Ridder “maar op een reünie hoop ik niet. Dat is niet aan mij. Maar ik geloof wel dat het verhaal nog niet ten einde is.”