WZC Reigersvliet blikt dansvideo in op de parking

Leopoldsburg -

Voor hen die er interesse in hadden of het fysiek nog aankonden, oefende het personeel van het woon-zorgcentrum enkele eenvoudige dansnummertjes in die gezamenlijk opgevoerd werden op de parking. “Gewoon voor de fun om op een gezonde manier het dagelijks gebeuren in ons centrum even op toffe wijze te doorbreken. Ieder op eigen wijze naar eigen mogelijkheden. Tegelijk komt het de samenhorigheid ten goede. Van deze opvoering gaan we een videomontage inblikken die nadien via facebook kan gedeeld worden “, meldt het verzorgingspersoneel. SB