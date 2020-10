België en vier andere landen eisen bij VN uitleg van Rusland over vergiftiging van Navalny

Vijf Europese leden van de VN-Veiligheidsraad - Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Estland en Frankrijk - hebben in een brief uitleg gevraagd van Rusland over de vergiftiging van de Russische opposant Aleksej Navalny. De zaak betekent volgens de vijf “een bedreiging voor de internationale veiligheid en vrede”.