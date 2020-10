EU-landen vinden akkoord over Turkije en geven fiat voor sancties tegen Wit-Rusland

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben donderdagnacht het licht op groen gezet voor sancties tegen een veertigtal verantwoordelijken voor het geweld en de repressie in Wit-Rusland, in de nasleep van de presidentsverkiezingen van begin augustus. Die beslissing werd mogelijk gemaakt door een akkoord over een gemeenschappelijke verklaring ten aanzien van Turkije. Dat hebben Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt.