Trump en Melania in quarantaine: medewerkster besmet met coronavirus

Donald Trump en zijn vrouw Melania gaan in quarantaine. Dat heeft de Amerikaanse president op Twitter aangekondigd.

Een dichte medewerkster van de president testte positief op het coronavirus. Ook Trump en zijn vrouw hebben inmiddels een test ondergaan, maar het resultaat daarvan is nog niet bekend.

“Verschrikkelijk!” schrijft de president over de besmetting van medewerkster Hope Hicks, die de voorbije dagen nog samen met hem heeft gereisd. “De First Lady en ikzelf wachten op onze testresultaten. Intussen zullen we onze quarantaineprocedure aanvatten.”