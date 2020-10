UNIZO Tongeren viert zijn klanten met een lokale attentie

Tongeren - In het weekend van 3 en 4 oktober organiseren UNIZO en Comeos het jaarlijkse Weekend van de Klant. Als lokale afdeling maakt UNIZO Tongeren van de gelegenheid gebruik om leden-handelaars te bedanken. “In deze bizarre tijd hebben ook onze lokale ondernemers het niet gemakkelijk. Overleven wordt voor sommigen een harde strijd, ondanks de steunmaatregelen die mede dankzij UNIZO gerealiseerd werden”, aldus Benny Thonon, voorzitter van UNIZO Tongeren. “We willen dan ook alle lokale handelaars bedanken voor hun inzet, creativiteit en bijdrage aan de samenleving en de lokale economie. Voor en tijdens het Weekend van de Klant bezoeken we persoonlijk onze leden uit de retailsector om hen een presentje te overhandigen. Onze niet-retail leden laten we uiteraard niet in de kou staan: door een kort mailtje aan benny@unizotongeren.be bezorgen we ook hen een kleine attentie.”

Zaterdag 3 oktober, tijdens het shopweekend van het jaar, kan je alvast een delegatie van UNIZO Tongeren terugvinden in het kernwinkelgebied waar de handelaars bezocht worden om hen te bedanken om dagelijks in de bres te springen voor hun klanten.“In aanloop van het Weekend van de Klant bezochten we enkele leden buiten het centrum. Vandaag waren we onder andere op bezoek bij HairCouture Patricia, zaakvoerster Patricia Mulkens vertelde over de impact van de coronacrisis op haar zaak. “De lockdown heeft me de tijd gegeven om mijn manier van werken kritisch onder de loep te nemen. Dankzij de informatie die ik vond bij UNIZO en de kappersbond, ben ik overgeschakeld naar ecologische producten. Concreet betekent dit dat we nu gebruik maken van wegwerpschorten en doekjes die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Onze shampoos, conditioners en kleuringen zijn ook bio en komen bovendien van een Belgische producent. Tijdens de sluiting heb ik mijn klanten gecontacteerd met het aanbod om hun gekende producten aan huis te leveren. Dit is een succes geweest en werd duidelijk gewaardeerd”, blikt Patricia terug. Als dank kreeg zij een potje lokale honing van imker Jurgen Bouveroux (medestichter van Imkerij JMB) tin Mal.