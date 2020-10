De gele fietsroute: van werk naar cultuur

Genk - Zopas werd het Genkse fietsnet in gebruik genomen. Een fietsring van ongeveer twaalf kilometer rond het centrum met een zestal radiale fietsroutes die je snel van de ene bestemming naar de andere brengen. We fietsen elke week een van die routes voor jou, te beginnen met de gele: van Industrie Zuid naar C-mine.

De gele route is een relatief korte trip van een zevental kilometer. Daar waar de Diepenbeekse Nieuwstraat en de Henry Fordlaan elkaar kruisen vind je op het fietspad onder deze laatste de gele pijlen die je gidsen. Het eerste deel van de fietsroute, via de kanaalbrug - vanwaar je trouwens de schachtbokken van Winterslag reeds ziet - en parallel met de Westerring richting Termiën, is een zakelijke route en vooral bedoeld om je snel, rechttoe rechtaan te verplaatsen.

Eens in het centrum, waar je afslaat aan het Bottagebouw en achter het vroegere vredegerecht doorfietst, wordt het frivoler en luchtiger. Onder tunneltjes en over bruggen volg je het kronkelend fietspad tot je van op de witte brug over de Westerring de Vennestraat ziet. De Vennestraat is de straat van de zintuigen, met haar markt, restaurantjes en cafeetjes, maar ook met haar galerijtjes, creatieve ondernemingen en muurschilderingen.

De route brengt je door de Vennestraat recht naar de tempel van de Genkse creativiteit en cultuur: C-mine met haar uitgebreid aanbod.

Voor wie is deze route geschikt? Voor iedereen uit Centrum of Termiën die snel en veilig met de fiets naar C-mine of de Vennestraat wil. Maar ook voor iedereen uit Winterslag, Centrum of Termiën die met de fiets naar zijn werk wil in Genk-Zuid is dit een uitstekende en snelle route.