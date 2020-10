Levensloop met wenskaarten

Genk - Levensloop, op en rond de piste van het Atlascollege, werd afgelast. Te gevaarlijk omwille van corona. Inner Wheel, een Genkse serviceclub en de voorbije jaren een van de stevige steunpilaren van Levensloop Genk, bedacht er iets op om toch middelen te verzamelen om de strijd tegen kanker voort te zetten.

Het zal dit jaar heel stil zijn op de piste aan de Collegelaan, het tweede weekend van oktober, waar de voorbije jaren duizenden elkaar vonden in hun strijd tegen kanker. Vorig jaar, tijdens de jubileumuitgave, waren er 130 deelnemende groepen en zo'n 6.000 actieve deelnemers die meer dan 215.000 euro in het bakje brachten en juichten onder een stralende zon.

Dit jaar gooide corona in het roet. "Wij konden goed begrijpen dat Levensloop om veiligheidsredenen niet kan plaats vinden", zegt Claudia Buttgereit, voorzitter van Inner Wheel Genk, "maar we konden niet aanvaarden dat het onderzoek en de strijd tegen kanker daardoor dit jaar geen inkomsten zou hebben en daarom heeft onze club een actie op touw gezet".

Zes kunstenaars lieten een kunstfoto maken van een van hun werken en daarvan werden zes mooie wenskaarten gemaakt die samen met de bijhorende enveloppen een pakketje vormen. Inner Wheel verkoopt deze doosjes met foto's van werken van Odile Kinart, Greet Lenz, Jan Latinne, Liesbeth Swinnen, Piet Stockmans en Koen Vanmechelen - zelf peter van de actie - aan 15 euro. Door die wenskaarten te versturen, nu of tijdens de feestdagen, maak je dus telkens ook nog eens zes mensen gelukkig. De opbrengst gaat uiteraard volledig naar de Stichting tegen Kanker.

"We zullen doorgaan, tot kanker bedwongen is", zegt Claudia, "corona of geen corona".

De doosjes kunnen besteld worden door een berichtje te sturen naar: innerwheel.genk3600@gmail.com en je kan ook zelf even het promotiefilmpje bekijken op www.youtube.com/watch?v=Kcld81ZBqhc.