Toprenner Rigoberto Uran fietst door het water, en spreekt prompt wat Nederlands

Genk - Limburg fietsparadijs, dat weet nu ook wielrenner Rigoberto Uran. Tijdens een trainingsritje over Limburgse wegen maakte hij kennis met ‘fietsen door het water’ in Bokrijk. Inclusief een poging tot een woordje Nederlands.

De Colombiaanse kopman van EF Pro Cycling vertoeft momenteel in onze contreien voor het tweeluik Waalse Pijl - Luik-Bastenaken-Luik. Uran liet zijn volgers op sociale media meegenieten en bracht een ode aan het fietspad dat 200 meter dwars door een vijver loopt. Hij raakte maar niet uitgepraat over de “onvergetelijke en unieke ervaring”. De nummer acht van de voorbije Tour was zelfs zodanig onder de indruk dat hij prompt toenadering zocht tot een voorbijzwemmende zwaan. In het Nederlands, welteverstaan.