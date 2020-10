Truiense arbeider komt om bij tragisch werfongeval: “Hij was de papa van het team”

Sint-Truiden -

Truienaar Marc Landrieu (59) is woensdag om het leven gekomen bij een bijzonder tragisch ongeval op de Grote Ring rond Brussel. Een vrachtwagen die achteruitreed op de werf, had de arbeider niet gezien. 42 jaar was hij al in dienst bij het bedrijf Bam. De hele ploeg noemde hem “de papa van het team”.