Lazio Roma haalt Braziliaanse Belg Andreas Pereira aan boord

Andreas Pereira zet zijn carrière verder in Italië bij Lazio Roma. De Braziliaanse Belg landde donderdagavond in de Italiaanse hoofdstad. Hij moet vrijdagmorgen nog zijn medische testen afleggen en dan wordt de transfer helemaal officieel. De 24-jarige aanvallende middenvelder komt over van Manchester United. Lazio zou de middenvelder eerst een seizoen huren, met een aankoopoptie van 27 miljoen euro.

De Braziliaanse Belg was de voorbije weken bij Manchester United op een zijspoor beland door de komst van Donny van de Beek. Pereira vindt bij Lazio, dat in de Champions League in de groepsfase een tegenstander is van Club Brugge, onder meer Jordan Lukaku, Silvio Proto en de Marokkaanse Belg Sofian Kiyine terug. Ook ex-Genkspeler Sergej Milinkovic-Savic en Adam Marusic (ex-Kortrijk en Oostende) staan er onder contract.

Pereira kwam sinds zijn debuut voor Manchester United in augustus 2014 tot 75 officiële duels voor de Mancunians, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists gaf. Man Utd verhuurde Pereira eerder aan Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018).

De in Duffel geboren Pereira, die in de jeugdreeksen uitkwam voor Lommel en PSV, speelde tot dusver één interland voor Brazilië, een vriendschappelijk duel in september 2018 tegen El Salvador. Hij kan in principe nog kiezen voor de Rode Duivels, maar verklaarde eerder al met zijn hart bij de Seleçao te zitten.