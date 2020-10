Belgische corona-app al meer dan 403.000 keer gedownload

De app “Coronalert”, die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is sinds de lancering woensdag al meer dan 403.000 keer gedownload.

Rond 14 uur donderdag stond de teller op 403.600 downloads, meldt professor Bart Preneel (KU Leuven), een van de ontwikkelaars van de app, aan Belga.

LEES OOK. Coronalert is nu beschikbaar: hoe werkt het, is het verplicht, en wat met je privacy?

De app is sinds woensdag voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. De tool houdt anoniem bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren zodat dit gelinkt kan worden aan de code van zijn test. Als de test positief is, krijgt de gebruiker dit in zijn app en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.