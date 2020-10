Education First verschijnt met knotsgek wielertruitje voor de Giro: lelijkste outfit ooit?

Team Education First heeft donderdagavond zijn nieuwe truitje voor de Giro bekendgemaakt, ontworpen door skatemerk Palace. Dat wielershirt ziet er op zijn zachtst gezegd, euh, nogal opvallend uit. Een tekening van een eend met een pet, knotsgekke patronen… het heeft het allemaal. “Welkom in de toekomst, wielernerds”, kan ploegmanager Jonathan Vaughters zijn pret niet op op Twitter.

Het truitje is op Twitter alvast enorm populair - op enkele uren tijd verzamelde het meer dan vijfhonderd retweets, duizend likes en héél veel mensen die er een mening over hebben. “Ik krijg zoveel reacties op deze outfit, maar de meest voorkomende lijkt te zijn: Wow, dit is lelijk, waar kan ik dit kopen?”, lacht de wielermanager op zijn Twitteraccount. Eerder op de dag had hij al “een grote verrassing” aangekondigd, om daarna zijn volgers warm te maken voor het nieuwe truitje met de woorden “Kwak… kwak… kwak”.

Normaal gezien rijdt Education First met roze truitjes, maar naar aanleiding van de Giro, waar de leider steevast in het roze rijdt, had de wielerformatie nieuwe truitjes nodig. Die werden ontworpen door Palace Skateboards, een skatemerk en kledingwinkel uit Londen. De eend verwijst overigens naar het skatemerk, dat hetzelfde figuurtje op tal van zijn merchandising heeft staan.

Het Giro-shirt van EF. Briljant lelijk. https://t.co/KA4FrjPVf7 — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) October 1, 2020