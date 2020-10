“Het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat ze minister werd, was: we gaan haar niet meer zien.” Familie en vrienden van Meryame Kitir zijn, naast een beetje ongerust, vooral heel trots op ‘hun’ minister.

In Lounge Barcode aan de Vennestraat in Genk werd donderdag de cava ontkurkt om het ministerschap van Kitir te vieren. “Haar stamcafé? We zijn eerder haar tweede thuis”, lacht uitbaatster Kethy Meladenios ...