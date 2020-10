Vrachtwagen sleurt auto mee op E313 in Hasselt

Hasselt -

Op de E313 in Hasselt, ter hoogte van afrit 28 en in de richting van Antwerpen, gebeurde donderdagnamiddag een ongeval waarbij een vrachtwagen en auto betrokken waren. De vrachtwagenchauffeur veranderde van rijstrook en had een aankomende auto niet gezien. Er volgde een lichte tik waarbij de automobiliste met haar voertuig tot voor de vrachtwagen tolde en met de flank tegen de neus tot stilstand kwam. Door het natte wegdek werd ze vervolgens enkele meters meegesleurd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De vrouw was niet gewond, maar verkeerde wel in shock. Door het ongeval ontstond er voor korte tijd een file tot in Diepenbeek.