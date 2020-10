Andreas Pereira is officieel speler van Lazio Roma. De Italiaanse topclub huurt de Lommelse Braziliaan voor één seizoen van Manchester United en bedong ook een aankoopoptie ter waarde van 27 miljoen euro.

De 24-jarige middenvelder was in Engeland op zijspoor beland door de komst van Donny van de Beek. Pereira vindt bij Lazio, dat in de Champions ...