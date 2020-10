Elise Mertens neemt op Roland Garros eerste horde in dubbelspel, Yanina Wickmayer sneuvelt meteen

Elise Mertens heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

Mertens klopte aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka in de eerste ronde het Roemeense paar Irina Begu en Ioana Raluca Olaru in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 15 minuten. In de volgende ronde wacht het Amerikaanse duo Asia Muhammad en Jessica Pegula.

Mertens en Sabalenka vormen in Parijs het derde reekshoofd. In het verleden kenden ze als tandem al heel wat succes, met in 2019 titels in Indian Wells, Miami en op de US Open. Vorig jaar bereikten ze op Roland Garros de halve finales.

In het enkelspel staat Mertens (WTA 20) in de derde ronde (zestiende finales). De 24-jarige Limburgse, het zestiende reekshoofd, kijkt hierin de Française Caroline Garcia (WTA 45) in de ogen.

Yanina Wickmayer sneuvelt meteen

Yanina Wickmayer heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel. De 30-jarige Wickmayer verloor aan de zijde van de Duitse Andrea Petkovic in de eerste ronde tegen de Zweedse Cornelia Lister en Amerikaanse Shelby Rogers in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij nam 59 minuten in beslag. In de volgende ronde wacht voor het winnende paar het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara, die het zevende reekshoofd vormen.

Wickmayer (WTA 154) struikelde in het enkelspel in Parijs in de eerste kwalificatieronde, na verlies tegen de Nederlandse Lesley Kerkhove (WTA 177) in twee sets (6-4 en 7-5). Vorig jaar miste ze voor het eerst sinds 2008 de hoofdtabel. Haar beste enkelresultaat in Parijs is een plaats in de derde ronde, die ze haalde in 2010, 2011 en 2016.