STVV huurt rechtsachter van Inter Milaan

Sint-Truiden heeft donderdag de transfer van Georgios Vagiannidis geofficialiseerd. De negentienjarige Griek, een rechtervleugelverdediger, komt op huurbasis over van Inter Milaan. Vagiannidis is na Facundo Colidio de tweede speler die STVV huurt van het team van Rode Duivel Romelu Lukaku.

Vagiannidis is een jeugdproduct van Panathinaikos, waar hij vorig seizoen bij zijn debuut meteen en goal en assist op zijn naam liet zetten. Begin september nam Inter hem over. In Milaan ondertekende hij een contract voor vier seizoenen.

De Griek is de zevende nieuwkomer voor STVV in de zomermercato.