De inwoners van Kuringen keken raar op toen er zich deze week op de hoek van de Grote Baan met de Billikstraat op onverklaarbare wijze een groot, glad schuimtapijt had gevormd. Afgevallen kastanjes en een flinke regenbui bleken de oorzaak.

Het was Kuringenaar Kris Piccard die op Facebook de kat de bel aanbond met foto’s van een wegdek vol schuim in het centrum van Kuringen. “Ik woon hier al twaalf jaar, maar dit had ik nog nooit gezien ...