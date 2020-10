Een belangrijke commissie van de Amerikaanse Senaat heeft donderdag ingestemd met het dagvaarden van de topmannen van techgiganten Facebook, Google en Twitter. Ze moeten getuigen over een wettelijke bescherming die cruciaal is voor het bedrijfsmodel van de onlineplatformen.

Washington maakt zich in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november zorgen om de toenemende macht van de drie bedrijven. Ze zijn nu nog beschermd tegen rechtszaken over de inhoud die gebruikers ...