Rihanna dient kritische volger van antwoord op Instagram

Popster, ontwerpster en zakenvrouw Rihanna prijst via Instagram een van haar verzorgingsproducten aan: een crème met zonnefilter. Een volger ziet het nut van een SPF-filter in de winter niet in en uit zijn twijfel, tot ongenoegen van de beroemdheid.

Rihanna heeft met Fenty Skin een reeks verzorgingsproducten uit, waaronder de zogenoemde moisturizer-sunscreen hybride. Dat is een hydraterende crème met zonnefilter. “Gewoon mijn melanine aan het beschermen, terwijl ze het proberen uit te roeien”, schrijft ze bij de foto waarop ze het product zelf gebruikt. Het onderschrift, waarmee ze sneert ze naar de racismeproblematiek in de mode- en beautywereld, wekte de interesse op van een volger.

“Het is winter nu”, schrijft die als reactie om de ster erop te wijzen dat hij de sun protection factor (SPF) overbodig vindt. Rihanna antwoordde fijntjes en met sarcastische ondertoon op het commentaar. “‘Het gaat me om de onwetendheid! Als je denkt dat een zonnefilter seizoensgebonden is, zal je binnenkort rondlopen met rimpels. Maar ga vooral zo door”, schreef ze.

Wel of geen zonnefilter?

Riri’s pittige antwoord doet veel trouwe fans juichen, maar wie heeft nu eigenlijk gelijk? Beiden hebben een punt, zo blijkt. Volgens dermatoloog Thomas Maselis hoeft zonnecrème in de wintermaanden in principe niet, maar de expert nuanceert dat het ervan afhangt waar je woont. “In België en andere noordelijke landen is de hoeveelheid zonnestraling dan heel laag en zou ik het niet aanraden om een zonnefilter te smeren. Onze huid heeft immers baat bij de absorptie van een dosis vitamine D in de donkerste maanden van het jaar. In Californië, waar Rihanna woont, is dat een andere zaak en is het gebruik ervan wel aangewezen.”

Als je in de winter naar de bergen trekt, neem je best wel zonnebescherming mee. “Hoe hoger je gaat, hoe meer ultraviolet licht op je schijnt. Bovenop die schadelijke UVB-straling ligt er soms sneeuw , waardoor je reflectie krijgt. Je kunt aan de bovenkant en de onderkant van je gezicht verbranden. Goed insmeren is de boodschap.”

Een gouden tip van de dermatoloog, die beklemtoont dat je jouw huid in elk seizoen best goed hydrateert: “Je schaduw werkt perfect als indicator om te weten of je zonnecrème moet smeren. Als je schaduw langer is dan je gestalte, wat rond deze tijd zeker het geval is, is het relatief veilig om niet voor een SPF-filter te kiezen.”