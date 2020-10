Een 34-jarige Albanees moet voor zeven jaar naar de gevangenis voor een schietpartij op vier politieagenten tijdens een huiszoeking in een cannabisplantage in Zutendaal.

De schietpartij vond plaats op 26 november 2019, toen vier politieagenten van de zone CARMA binnenvielen in een woning op de Kempenseweg in Zutendaal. De agenten waren getipt over twee cannabisplantages ...