Tweede Russisch coronavaccin doorstaat klinische testen

In Rusland zijn testen gedaan met een tweede coronavaccin en de eerste klinische proeven zijn bemoedigend. Dat hebben Russische onderzoekers donderdag bekendgemaakt. In augustus hadden Russische autoriteiten al het vaccin “Spoetnik-V” geregistreerd.

“De eerste twee klinische tests van het nieuwe vaccin, EpiVacCorona, hebben intussen plaatsgevonden en de resultaten zijn bemoedigend. Ze tonen aan dat het vaccin veilig en efficiënt is”, klinkt het bij het staatslaboratorium Vektor, dat het tweede vaccin ontwikkelt.

De nieuwe entstof zou al binnen drie weken goedkeuring door de Russische autoriteiten kunnen krijgen. Dan kunnen klinische onderzoeken starten bij 5.000 vrijwilligers tussen de 18 en 60 jaar. In november zouden de ontwikkelaars dan 10.000 doses van het vaccin kunnen produceren.

Spoetnik

Ontwikkelaar Vektor weigerde verder alle commentaar op het nieuwe vaccin en verwijst naar het Russische Agentschap voor Gezondheid en Consumentenrechten Rospotrebnadzor. Ook daar wil nog niemand reageren op het nieuwe vaccin.

Op 11 augustus hadden de Russische autoriteiten aangekondigd als eerste hun vaccin, Spoetnik-V, te hebben geregistreerd. Sinds vorige maand worden Russen daar al mee ingeënt, onder wie zelfs president Vladimir Poetin. Na de aankondiging van Moskou in augustus drukten talrijke onderzoekers en enkele landen hun twijfel uit over de werkzaamheid en veiligheid van Spoetnik-V, omdat er geen publiek beschikbare gegevens zijn over de uitgevoerde testen.

