Een zware bestelwagen en Volvo-SUV knalden donderdag rond 16 uur op elkaar op de Maastrichtersteenweg in Riemst. De schade aan beide voertuigen was enorm, maar er vielen geen gewonden.

“Ik ben blij dat ik het nog kan navertellen” zegt de bestuurder van de Volvo. De jongeman uit Herstappe was op de terugweg van zijn werk in Maastricht en reed naar huis toen hij plots in de flank geramd ...