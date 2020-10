Nederland adviseert nu ook mondmaskers te dragen op middelbare school

Ook middelbare scholieren in Nederland krijgen vanaf nu een dringend advies om mondmaskers te dragen op school. Dat meldt de NOS donderdag. Woensdag had premier Rutte al geadviseerd om mondmaskers te dragen in publieke ruimtes, al maakte hij toen nog een uitzondering voor scholen.

Woensdag kondigde premier Mark Rutte al aan dat hij mondmaskers wil invoeren in publieke binnenruimtes, zoals winkels. Voor het onderwijs kon een uitzondering gemaakt worden, omdat daar al geldt dat de leerkracht anderhalve meter afstand moet houden van de leerlingen. Maar uit de onderwijshoek kwam toch de wens om mondmaskers in te voeren.

Onderwijskoepels hadden daarom vandaag/donderdag overleg met het ministerie van Onderwijs over het gebruik van mondkapjes in het middelbaar onderwijs. Volgens de NOS krijgen leerlingen ook daar nu dus ook het advies om in gangen, aula’s en eetruimtes een mondmasker te dragen. Voor de lessen zou het advies niet gelden.

Het dragen van mondmaskers wordt vanaf vrijdag ook “dringend geadviseerd” in alle gerechtsgebouwen. In de zittingszalen hoeft het masker niet op vanaf het moment dat men zit. De bekende winkelketen “De Bijenkorf” verplicht vanaf vandaag/donderdag zelfs mondmaskers in de filialen Amstelveen, Utrecht, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.

De supermarkten in Nederland zien intussen al een toenemende vraag naar mondmaskers, maar zijn daar goed op voorbereid. “Supermarkten hebben voldoende mondkapjes op voorraad”, zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Hamsteren is dus echt niet nodig.”