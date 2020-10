Iran rapporteert elke 23 seconden nieuwe coronabesmetting

In de voorbije 24 uur zijn in Iran 3.825 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat komt neer op ongeveer elke 23 seconden een nieuwe besmetting, blijkt donderdag uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

In dezelfde periode zijn in het land 211 mensen gestorven aan het virus. Dat is elke zeven minuten een overlijden.

Door de snelle toename is het aantal sterfgevallen tot 26.380 gestegen. In totaal zijn meer dan 460.000 besmettingen geregistreerd, zei Sima Lari, woordvoerder van het ministerie, aan de staatstelevisie.

Gezondheidsexperten roepen de autoriteiten op om een lockdown in te voeren, maar president Hassan Rohani is niet geneigd dat te doen aangezien het land ook in een economische crisis verkeert.