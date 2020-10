Natte omstandigheden en dus wint Mads Pedersen sprint in BinckBank Tour voor Jasper Philipsen en Pascal Ackermann

De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft donderdag de tweede etappe in de BinckBank Tour gewonnen na een massaspurt. Hij was nipt sneller dan onze landgenoot Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) en de Duitser Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Pedersen wordt ook de nieuwe leider, al staat hij met dezelfde tijd genoteerd als Philipsen. Jonas Rickaert, die de ontsnapping van de dag kleurde, rukt dankzij de boniseconden op naar de derde plek in het algemene klassement.

Na de afgelasting van de Nederlandse ritten in de BinckBank Tour volgde donderdag pas de tweede etappe van de rittenkoers na een noodgedwongen rustdag. In de zeven lussen in Aalter werd ondanks de regen van meet af vinnig gekoerst. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise), Oscar Riesebeek (Alpecin - Fenix) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) kozen al vroeg het hazenpad, Jonas Rickaert (Alpecin - Fenix) en Adrien Petit (Total Direct Energie) reden er later naartoe.

Ook Belgisch kampioen Dries De Bondt (Alpecin - Fenix), Milan Menten (Sport Vlaanderen - Baloise) en Jelle Wallays (Lotto - Soudal) deden nog een poging de sprong te maken, maar vonden nooit aansluiting en zouden uiteindelijk terug opgepikt worden door het peloton. In de Gouden Kilometer bleek waar het Rickaert om te doen was: de Belg van Alpecin-Fenix grabbelde drie keer drie bonificatieseconden mee.

Pedersen en Philipsen draaien de rollen om

Terwijl zijn medevluchters één na één bijgehaald werden, perste Rickaert er zowaar nog een ultieme ontsnappingspoging uit. Tevergeefs: op 2,5 kilometer van de streep werd hij gegrepen en was het opbouwen naar de onvermijdelijke massasprint. In die natte omstandigheden toonde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) zich de snelste, voor Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) en Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).

????? | Mads Pedersen pakt 'm! ??

De Deen wint de derde etappe van de #BinckBankTour! pic.twitter.com/RCpjfu59Dm — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 1, 2020

Het omgekeerde scenario van de openingsetappe, toen Philipsen Pedersen te snel af was. Daardoor staan de twee renners na twee ritten met exact dezelfde tijd. Pedersen mag vrijdag wel de groene trui aandoen. Rickaert wordt dankzij zijn negen bonificatieseconden onderweg derde in het algemene klassement.

Door het njet van Nederland inzal ook het vervolg van de rittenkoers zich helemaal in ons land afspelen. Vrijdag staat een tijdrit in Riemst op het programma. Zoals oorspronkelijk voorzien eindigt de BinckBank Tour zaterdag met een etappe van Ottignies/Louvain-la-Neuve naar de Vesten in Geraardsbergen.

Top tien tweede etappe:

1. Mads Pedersen (Trek - Segafredo)

2. Jasper Philipsen (UAE Team Emirates)

3. Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

4. Danny van Poppel (Circus - Wanty - Gobert)

5. Tim Merlier (Alpecin - Fenix)

6. Zdenek Štybar (Deceuninck - Quick-Step)

7. Christophe Laporte (Cofidis)

8. Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step)

9. Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie)

10. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling)

Algemene stand:

1. Mads Pedersen (Trek - Segafredo) in 6u25’21”

2. Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) +00:00

3. Jonas Rickaert (Alpecin - Fenix) +00:07

4. Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe) +00:08

5. Mike Teunissen (Jumbo - Visma) +00:11

6. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) +00:13

7. Yves Lampaert (Deceuninck - Quick Step) +00:13

8. Danny van Poppel (Circus - Wanty Gobert) +00:16

9. Tim Merlier (Alpecin - Fenix) +00:16

10. Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) +00:16