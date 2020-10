Indrukwekkende Novak Djokovic wint zonder moeite en bereikt derde ronde op Roland Garros

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 33-jarige Servier klopte in de tweede ronde de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 66) zonder problemen in drie sets: 6-1, 6-2 en 6-2. De partij nam 1 uur en 22 minuten in beslag.

In de volgende ronde wacht de Colombiaan Daniel Elahi Galan (ATP 153) of de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 47).

Djokovic heeft al zeventien Grand Slams op zijn palmares, maar Roland Garros won hij nog maar één keer: in 2016. Drie keer was hij verliezend finalist, waarvan twee keer tegen twaalfvoudig toernooiwinnaar Rafael Nadal. Vorig jaar moest hij vrede nemen met een plek in de halve finales, waarin hij verloor tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.