Aantal nieuwe besmettingen in Limburg al zesde dag op rij de hoogte in

Hasselt - In Limburg is het aantal nieuwe besmettingen opgelopen tot 393 per week, dat zijn er 120 meer dan de week daarvoor. Al voor de vierde dag op rij kent Limburg de sterkste stijging van nieuwe positieve gevallen in Vlaanderen, al blijft onze provincie in deze tweede golf nog altijd het minst zwaar getroffen.

Een week geleden noemde viroloog Steven Van Gucht Limburg nog “het lichtpunt in deze tweede coronagolf”. Maar een week later zien de coronacijfers er in onze provincie een pak minder rooskleurig uit. Zo gaat het aantal nieuwe besmettingen in Limburg al voor de zesde dag op rij de hoogte in. Volgens de jongste cijfers van Sciensano waren er tussen 21 en 27 september 393 nieuwe positieve gevallen in Limburg. Dat zijn er 120 meer dan de week daarvoor of een stijging met 44 procent. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle Vlaamse provincies en dat zowel procentueel als in absolute aantallen.

In Antwerpen nam het aantal nieuwe positieve gevallen op weekbasis toe met 116 (+6%), in Vlaams Brabant waren er 115 nieuwe besmettingen (+13%) en in West-Vlaanderen 52 (+11%). In Oost-Vlaanderen daalde het aantal nieuwe gevallen zelfs met 29 (-3%) op weekbasis. Toch blijft Limburg in deze tweede golf nog altijd het meest gespaard van alle Vlaamse provincies. De afgelopen twee weken raakten in Limburg 76 op 100.000 inwoners besmet. Antwerpen wordt nog altijd het zwaarst getroffen met 119 besmettingen op 100.000. Ook de positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het totale aantal testen) blijft in Limburg nog altijd het laagst. In onze provincie testten de afgelopen week 2,6 op 100 mensen positief. West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen hebben een positiviteitsratio van 2,8 procent, in Vlaams-Brabant bedraagt die 4,6 procent en in het zwaarst getroffen Antwerpen testten de afgelopen twee weken 5,1 op 100 inwoners positief.