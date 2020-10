Na de kleerkast, nu ook het interieur. De tijdloze ruit maakt zijn intrede in huis

View this post on Instagram

I love this beautiful room and the tartan wallpaper is just perfect! Would you be brave enough to use tartan wallpaper? Design by @isabellopezquesada #tartan #tartanwallpaper #tartanwall #wallpaper #interiordesign #isabellopezquesada #interiordecorating #plaidwallpaper #plaidwall #plaid #plaidinterior #tartaninterior #scotland #scottishinteriors #highlands #rockyourchicfabric #interiordecorating