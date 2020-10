Bijna 3,6 miljoen mensen hebben de Hello Belgium Railpass aangevraagd, de gratis twaalfrittenkaart voor de trein. De railpass kan worden gebruikt vanaf maandag 5 oktober tot en met woensdag 31 maart 2021. Dat meldt de NMBS donderdag.

De regering besliste in juni om alle inwoners gratis treinritten aan te bieden. De maatregel is bedoeld om de Belgische toeristische sector, die zware klappen kreeg door de coronacrisis, een duwtje in ...