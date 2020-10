Maaseik -

Ter hoogte van de Hoogstraat in Neeroeteren is woensdagnamiddag door een firma een mortier van Engelse makelij uit het kanaal gehaald. Ongeveer rond dezelfde tijd werd in een maisveld langs de Waterlozeweg een mortier gevonden door een man met een metaaldetector. DOVO werd gecontacteerd om het tuig op te halen.