H&M gaat wereldwijd 250 winkels sluiten

De Zweedse modeketen H&M gaat over heel de wereld 250 filialen sluiten. Uit de kwartaalvoorstelling blijkt dat de winkels in kwestie in de loop van volgend jaar uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Om welke shops het gaat, is momenteel niet bekend.

Modeketen Hennes & Mauritz werd in het derde kwartaal met tegenvallende verkoopcijfers geconfronteerd, die te wijten zijn aan gedwongen winkelsluitingen door de coronacrisis. Het gaat om een daling van 16 procent. In de loop van 2020 sloten al vijftig van de meer dan vijfduizend verkooppunten voorgoed de deuren. Volgend jaar komen daar nog eens 250 permanente sluitingen bij.

De H&M Group kondigde in juni al aan dat er tegen eind dit jaar wereldwijd 170 winkels zouden sluiten. Dat gaat niet enkel om H&M-filialen, maar ook om shops van andere merken in de portefeuille van de modegroep zoals Arket, & Other Stories en Monki. Die beslissing viel nadat de groep in het tweede kwartaal van dit jaar een daling van vijftig procent van de netto-omzet optekende.

Beterschap op komst

Sinds deze maand gaat het stilaan beter met de verkoopcijfers van de keten, die nog steeds 166 winkels tijdelijk gesloten moet houden. “Hoewel de uitdagingen nog niet achter de rug zijn, vermoeden we dat het ergst achter ons ligt en dat we in een goede positie zitten om sterk uit deze crisis te komen”, zegt CEO Helena Helmersson. Bij de voorstelling van de vorige kwartaalcijfers maakte ze al duidelijk dat H&M in de toekomst meer zal investeren in online verkoop, die wél in stijgende lijn gaat, en minder nieuwe filialen zal openen.