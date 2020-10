Genk -

In Z33 in Hasselt kan je vanaf zondag naar de expo Cure (The Work) van de Amerikaanse kunstenaar Sam Lewitt. De New Yorker linkt de sluiting en de sloop van Ford Genk aan de bouw van de nieuwe vleugel van Z33. Die processen verliepen gelijktijdig en inspireerden Lewitt tot de bouw van een productielijn van bouwstenen met elementen van de gesloopte Ford-site.