De nieuwe federale regering zal al het nodige doen om de economische crisis te overwinnen. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in zijn regeringsverklaring voor het parlement. Naast het economisch vertrouwen wil de regering ook het vertrouwen in de politiek herstellen.

De regeringsverklaring vond uitzonderlijk plaats in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel. Alle parlementsleden mogen of willen de verklaring fysiek bijwonen. Om dan voldoende afstand ...