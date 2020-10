Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: 10.624 Limburgers gezocht en gevonden

Hasselt - 10.624 Limburgers hebben meegewerkt aan het grootste Limburgonderzoek ooit van Het Belang van Limburg en Universiteit Hasselt. Vanaf zaterdag krijgt u een week lang alle resultaten in De Gemeenterapporten.

In Het Grootste Limburgonderzoek Ooit slaan Het Belang van Limburg en UHasselt de handen in elkaar om de Limburgers te bevragen over een aantal essentiële thema’s. “Verschillende thema’s komen aan bod, waaronder tevredenheid over de gemeente, ondernemerschap, gezondheid en mobiliteit”, zeggen UHasselt-onderzoekers Tom Vandersteegen van het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) en Tom Wolfs van onderzoeksgroep economie en beleidsmanagement.

Fietspaden

Eind 2019 hebben 10.624 Limburgers, van Voeren tot Hamont-Achel, hun mening gegeven over hoe tevreden zij over hun gemeente zijn. Van de kwaliteit van fiets- en voetpaden tot inspraak in het beleid van een gemeente. De antwoorden op deze vragen vindt u vanaf morgen een week lang in uw krant in De Gemeenterapporten.

“Voor het eerst zal een onderzoek zo diepgaand peilen naar de mening van de Limburger”, stelt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “Tot nu toe deden wij een vier- à vijftal bevragingen per jaar, in samenwerking met een onderzoeksbureau. Maar dat was telkens op Vlaams niveau. De Limburgers zijn daarin wel vertegenwoordigd, maar nu zullen we voor het eerst de mening van álle Limburgers horen, uit alle 42 gemeenten. Dat is een uniek opzet.”

Natuur

Onze journalisten brengen in zes delen de opmerkelijkste resultaten samen met duiding door de onderzoekers en experten en reacties van de best en slechtst scorende gemeenten. Maar er is meer. “Elke gemeente krijgt ook een rapport, waarin we de score op 29 vragen weergeven. Onze journalist analyseert de resultaten en legt ze voor aan de betrokken burgemeester. In onze nieuwsapp kan je eenvoudig het rapport opvragen. Enkel voor Herstappe is er geen rapport, zij krijgen op vrijdag een aparte reportage”, zegt Indra Dewitte.

In onze weekendbijlage Plus graven we vanaf zaterdag 10 oktober nog dieper, met dossiers rond fietsen, natuur en inspraak van burgers in het beleid. Drie thema’s die de Limburgers na aan het hart liggen, zo blijkt uit het onderzoek. “En waar nodig zullen we ook aan de kar trekken”, stelt Indra Dewitte. “Dat kunnen we ook omdat we de mening van meer dan tienduizend Limburgers hebben. Het grootste Limburgonderzoek ooit is absoluut in het belang van Limburg.”